Кремль змінив риторику про свої «успіхи» в Україні: ISW пояснив причину

Володимир Путін і Сергій Шойгу стали інакше говорити про успіхи російських окупантів на фронті в Україні

Російська влада, на думку аналітиків, могла стати впевненішою у здатності досягти успіхів у війні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчора, 2 лютого, заявив, що армія окупантів зберігає «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні. Хоча ще нещодавно він казав про «активну оборону». Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час телефонної конференції з військовим керівництвом РФ Шойгу заявив, що російські війська нібито «просуваються та покращують свої позиції вздовж лінії фронту».

Раніше, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін казав, що армія РФ начебто «повністю» володіє ініціативою в Україні після «невдалого» контрнаступу ЗСУ.

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«Шойгу та Путін постійно применшували локалізовані російські наступальні операції в жовтні та грудні 2023 року, характеризуючи російські операції в Україні як «активну оборону». Тоді ISW оцінив, що російська влада, можливо, намагалася зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані, зокрема в районі Авдіївки, де російські війська розпочали локалізований наступ у жовтні 2023 року», – стверджують аналітики.

За їхніми оцінками, зміна риторики Путіна та Шойгу свідчить про те, що російська влада, можливо, стає впевненою у здатності своїх військових досягти значних успіхів в оперативному плані. Також Кремль може риторично позувати перед виборами президента Росії, які пройдуть у березні 2024 року.

Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські сили відновили ініціативу на більшій частині фронту, але не захопили ініціативу на полі бою в Херсонській області.

Нагадаємо, що, за даними ISW, Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.