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Понад 70 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Понад 70 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 лютого

Триває 710-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Кліщіївка, Біла Гора, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Херсон, Саблуківка, Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.

Теги: Костянтинівка ворог втрати населення озброєння інфраструктура Херсон Авдіївка Миколаїв Генштаб авіація окупанти Вугледар

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