Кремль готує підґрунтя для дестабілізації Молдови – ISW

Коментарі російських політичних діячів про Молдову, ймовірно, спрямовані на те, щоб представити Росію як гаранта економіки та безпеки в Молдові

Росія може спробувати виправдати свою агресію, стверджуючи, що жителі Придністров'я знаходяться в небезпеці

Кремлівські чиновники та рупори встановлюють інформаційні умови для дестабілізації Молдови. На думку військових аналітиків, це робиться, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і Захід. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.

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Директор Другого департаменту країн Співдружності незалежних держав (СНД) Міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук, заявив в інтерв’ю прокремлівському виданню ТАСС, що Молдова почала «знищувати свої зв’язки» з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому, але на його думку, це рішення буде невигідним для економіки Молдови.

Поліщук також повідомив, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в «глибокій кризі» і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку 2024 року «ще більше відтягнув» будь-яке вирішення. Поліщук наголошує, що Росія готова налагодити погіршення відносин між Молдовою та Придністров’ям «як посередник і гарант» у врегулюванні.

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28 січня віце-прем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.

Раніше ISW оцінював, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх «співвітчизників за кордоном» і «Русского мира» – концепцій, які навмисно базуються на нечітких визначеннях етнічних росіян і російськомовних в іноземних країнах.

Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я знаходяться в небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров'ї. ISW припустив, що Кремль, можливо, звертається до риторичних наративів, які апелюють до ширшої аудиторії за межами «русского мира».

Нагадаємо, Уряд Молдови ухвалив рішення щодо виходу з угод у рамках СНД.

Повідомлялося, що Угорщина підтримує Молдову на шляху вступу до ЄС. Віктор Орбан наголосив, що Молдова та Угорщина – зразкові стратегічні партнери.