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Окупанти зазнають значних втрат на лівому березі Дніпра: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти зазнають значних втрат на лівому березі Дніпра: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Війська РФ безуспішно атакували східну (лівобережну) частину Херсонської області

Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

2 лютого на Куп'янському напрямку відбувалися тривалі позиційні бої, але немає офіційних підтверджень щодо змін лінії фронту на цьому напрямку. Згідно з повідомленнями російських та українських джерел, бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки, а також на південний схід від Куп'янська біля Іванівки, Табаївки, Крохмального та Берестового.

За інформацією українських офіційних осіб та джерел, станом на жовтень 2023 року російські війська мали концентрацію приблизно 100 тис. осіб на Куп'янському та Лиманському напрямках.

У звіті зауважується, що війська РФ продовжували активні локалізовані наступальні операції на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Повідомляється, що російські окупанти просунулися на захід від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 2 лютого. Російські «воєнкори» стверджували 1 і 2 лютого, що війська РФ нібито просунулися приблизно на 2-2,5 кілометри в напрямку Тернів і Ямполівки (обидва н.п. на захід від Кремінної) за останні дні, і один блогер розповідав, що російські війська знаходяться за 2 кілометри від Тернів.

Проте експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Як вказується у звіті, російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на захід від Кремінної.

2 лютого тривали позиційні бої поблизу Бахмута, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки (21 км на північний схід від Бахмута), на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв у цьому районі 2 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані у цю дату, показують, що окупанти нещодавно просунулися в дачні райони безпосередньо на північний схід від Авдіївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на схід від Опитного (на південь від Авдіївки).

У звіті йдеться про те, що 1 і 2 лютого російські «воєнкори» стверджували, нібито війська РФ просунулися в найпівденніший житловий район Авдіївки й просунулися до 1,25 кілометра в районі Авдіївського кар'єру. Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Степового, поблизу Авдіївського коксохімзаводу на північному заході Авдіївки, у крайній південній Авдіївці, на південній околиці Авдіївки та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Позиційні бої 2 лютого тривали на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії відбулися на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки біля Старомайорського та на південний захід від Великої Новосілки біля Золотої Ниви.

Як кажуть українські та російські джерела, позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, Вербового та Новофедорівки (на північний схід від Роботиного).

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, війська РФ безуспішно атакували східну (лівобережну) частину Херсонської області. Повідомляється, що частини російської 104-ї дивізії ВДВ продовжують діяти поблизу Кринок.

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що на східному березі Дніпра в Запорізькій і Херсонській областях перебувають понад 70 тисяч російських військовослужбовців і сотні одиниць озброєння та техніки. Вона зазначив, що не всі ці війська РФ зосереджені вздовж лінії фронту, але багато розташовані і глибше в тилу.

Також Гуменюк заявила, що російські війська втрачають до 70% особового складу в кожній ударній групі на східному березі Дніпра, але здатні легко поповнювати підрозділи, перекидаючи особовий склад з тилу на фронт.

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Теги: ЗСУ Наталія Гуменюк полковник фронт озброєння окупанти

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