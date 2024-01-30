Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини

Після звільнення з полону Ігор Прусаєв не покинув країну та вступив до лав ЗСУ

Захисник загинув у боях за Бахмут

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Прусаєва.

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Молодший сержант Ігор Прусаєв, позивний Боксер, загинув 2 березня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині. Воїну було 23 роки.

23-річний Ігор Прусаєв з Каховки фото з відкритих джерел

Ігор народився і жив у місті Каховка Херсонської області. Закінчив там середню школу №1. Був членом команди козачат, займався розкопками та перепохованням решток тіл солдатів Другої світової війни. Любив спорт, займався боксом і брав участь у змаганнях.

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Коли почалася повномасштабна війна, Каховку окупували російські військові. Ігор вступив до лав міської організації з охорони громадського порядку «Щит», намагався бути корисним каховчанам та місту. Дід, який свого часу був учасником бойових дій, виховав у онука почуття справедливості та розуміння громадянського обов'язку. У березні 2022 року під час облави на вулицях Каховки російські військові викрали Ігоря та запроторили до підвалів у приміщенні поліції в Новій Каховці.

«Майже тиждень хлопця катували та знущались з нього. Як він потім розповідав, тільки спортивний гарт дав йому сили вистояти та вижити. Не кожен дорослий чоловік зміг витримати такі катування. З численними переломами ребер, кісток обличчя, без жодного живого місця на тілі його відпустили. Можливо, пережите ствердило його в рішенні піти до лав ЗСУ», – розповіли у Каховській громаді.

Коли хлопця звільнили, він виїхав з рідного міста і пішов захищати Батьківщину. У нього було багато можливостей виїхати за кордон з підконтрольної території України. Та Ігор відразу відкинув прохання батьків залишити країну і вже влітку вступив до лав ЗСУ. Пройшов навчання на навідника БМП-2. Став стрільцем-піхотинцем у Центрі програми підготовки ЗСУ у Великій Британії. Мав стати лідером сержантського корпусу. У складі 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR вирушив на передову.

Прусаєв був в авангарді тієї протидійної сили, яка відзначилась в перших перемогах над російським ворогом у Гостомелі фото з відкритих джерел

Коли він виїжджав з окупованої території, не зміг залишити без уваги прохання сторонньої бабусі допомогти вивезти з Каховки її собаку. Доброта, бажання допомогти будь-кому, зробити все, що в його силах – такими були риси вдачі Ігоря.

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«Дуже світла хороша людина, справжній патріот, люблячий син і брат. Слава Герою, низький уклін», – написала землячка загиблого Вікторія.

«Ігор Прусаєв, 23-річний юнак з Каховки, який загинув в боротьбі за незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет, мужньо даючи відсіч противнику і залишаючись вірним військовій присязі, навіки залишиться в серцях каховчан і в книзі пам’яті всієї України. Він обрав цей шлях і гідно пройшов його, виборюючи для кожного з нас свободу та право на життя під мирним небом», – додали у громаді.

В Ігоря залишилися мама і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.