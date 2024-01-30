Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини
Після звільнення з полону Ігор Прусаєв не покинув країну та вступив до лав ЗСУ
фото з відкритих джерел

Захисник загинув у боях за Бахмут

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Прусаєва.

Молодший сержант Ігор Прусаєв, позивний Боксер, загинув 2 березня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині. Воїну було 23 роки.

23-річний Ігор Прусаєв з Каховки
23-річний Ігор Прусаєв з Каховки
фото з відкритих джерел

Ігор народився і жив у місті Каховка Херсонської області. Закінчив там середню школу №1. Був членом команди козачат, займався розкопками та перепохованням решток тіл солдатів Другої світової війни. Любив спорт, займався боксом і брав участь у змаганнях.

Коли почалася повномасштабна війна, Каховку окупували російські військові. Ігор вступив до лав міської організації з охорони громадського порядку «Щит», намагався бути корисним каховчанам та місту. Дід, який свого часу був учасником бойових дій, виховав у онука почуття справедливості та розуміння громадянського обов'язку. У березні 2022 року під час облави на вулицях Каховки російські військові викрали Ігоря та запроторили до підвалів у приміщенні поліції в Новій Каховці. 

«Майже тиждень хлопця катували та знущались з нього. Як він потім розповідав, тільки спортивний гарт дав йому сили вистояти та вижити. Не кожен дорослий чоловік зміг витримати такі катування. З численними переломами ребер, кісток обличчя, без жодного живого місця на тілі його відпустили. Можливо, пережите ствердило його в рішенні піти до лав ЗСУ», – розповіли у Каховській громаді.

Коли хлопця звільнили, він виїхав з рідного міста і пішов захищати Батьківщину. У нього було багато можливостей виїхати за кордон з підконтрольної території України. Та Ігор відразу відкинув прохання батьків залишити країну і вже влітку вступив до лав ЗСУ. Пройшов навчання на навідника БМП-2. Став стрільцем-піхотинцем у Центрі програми підготовки ЗСУ у Великій Британії. Мав стати лідером сержантського корпусу. У складі 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR вирушив на передову.

Прусаєв був в авангарді тієї протидійної сили, яка відзначилась в перших перемогах над російським ворогом у Гостомелі
Прусаєв був в авангарді тієї протидійної сили, яка відзначилась в перших перемогах над російським ворогом у Гостомелі
фото з відкритих джерел

Коли він виїжджав з окупованої території, не зміг залишити без уваги прохання сторонньої бабусі допомогти вивезти з Каховки її собаку. Доброта, бажання допомогти будь-кому, зробити все, що в його силах – такими були риси вдачі Ігоря.

«Дуже світла хороша людина, справжній патріот, люблячий син і брат. Слава Герою, низький уклін», – написала землячка загиблого Вікторія.

«Ігор Прусаєв, 23-річний юнак з Каховки, який загинув в боротьбі за незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет, мужньо даючи відсіч противнику і залишаючись вірним військовій присязі, навіки залишиться в серцях каховчан і в книзі пам’яті всієї України. Він обрав цей шлях і гідно пройшов його, виборюючи для кожного з нас свободу та право на життя під мирним небом», – додали у громаді.

В Ігоря залишилися мама і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Був хранителем історії України. Згадаймо Павла Залуцького
Теги: пам'ять війна смерть військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Залуцький родом з Хмельниччини
Був хранителем історії України. Згадаймо Павла Залуцького
Вчора, 09:00
Після тривалої реабілітації Дмитро Сидорук спробував себе у спорті, де здобув численні нагороди
Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука
26 сiчня, 09:00
Володимир Власов з Вінниччини
Йому назавжди залишилося 20. Згадаймо Володимира Власова
23 сiчня, 09:00
Максим Мединський двічі йшов на фронт добровольцем
«Я готовий іти на війну, щоб донька не жила в совку»: згадаймо журналіста Максима Мединського
18 сiчня, 09:00
Під час свого першого бою захисник отримав контузію, але відмовився від евакуації, щоб не залишати побратимів
На фронті загинув син священника з Тернопільщини. Згадаймо Василя Здеба
13 сiчня, 09:00
Миколу Мялковського відмовлялися брати до війська через молодий вік, але він приєднався до добровольчого батальйону
Працював у мерії Любліна, але повернувся захищати Україну: 40 днів із загибелі Миколи Мялковського
12 сiчня, 09:00
Жінка передчувала близьку смерть, тож за кілька годин до того відправила через знайомих наплічник із речами для діток. Написала, що дуже їх любить та їде в гарячу точку
Без матері залишилося 12 дітей. Згадаймо бойову медикиню Ольгу Семидьянову
11 сiчня, 09:00
Михайло народився у 2018 році
Окупанти скинули авіабомби на будинок. Згадаймо трирічного Михайла Панкіна з Маріуполя
10 сiчня, 09:00
Тімур та Тетяни Козирєви загинули 14 березня 2022 року
Намагалися втекти з окупації на Київщині. Згадаймо однорічного Тімура Козирєва та його маму
9 сiчня, 09:00

Суспільство

Висока смертність у в'язницях на окупованих територіях: правозахисники повідомили причину
Висока смертність у в'язницях на окупованих територіях: правозахисники повідомили причину
Атака «шахедів»: «Укренерго» повідомило про пошкодження підстанції
Атака «шахедів»: «Укренерго» повідомило про пошкодження підстанції
До жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше: опитування
До жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше: опитування
Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини
Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини
Штучне запліднення після смерті військового: у Раду внесено законопроєкти, які регулюють питання
Штучне запліднення після смерті військового: у Раду внесено законопроєкти, які регулюють питання
До результатів опитувань в Україні потрібно ставитись обережно – Лібанова
До результатів опитувань в Україні потрібно ставитись обережно – Лібанова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
110K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
23K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
18K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
8423
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
8071
У Київській області пролунали вибухи

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua