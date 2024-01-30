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Директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік

Діана Гасюк
glavcom.ua
Директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік
Директор ЦРУ Вільям Бернс
фото з відкритих джерел

Вільям Бернс: «Ключ до успіху – у збереженні західної допомоги Україні»

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Володимир Путін одержимий контролем над Україною, тому найближчий рік стане для українців серйозним випробуванням. Захід повинен продовжувати надавати значну підтримку для забезпечення протистояння Росії. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Foreign Affairs.

«Я провів більшу частину останніх двох десятиліть у спробах зрозуміти гримуче поєднання образи, амбіцій і незахищеності, яке втілює російський президент Володимир Путін», – написав глава ЦРУ.

Бернс підкреслив, що російський диктатор був і залишається одержимим встановленням контролю над Україною. Без цього контролю Путін «вважає неможливим для Росії бути великою державою або для нього бути великим російським лідером».

Глава ЦРУ також вказав, що принаймні 315 тисяч російських солдатів втратили життя або отримали поранення під час війни в Україні. Крім того, Росія втратила дві третини своїх танків, і програма військової модернізації, яку похвалив Путін, була зруйнована.

Глава ЦРУ також сказав про те, що мінімум 315 тисяч російських солдатів загинули або були поранені під час війни в Україні, крім того, Росія втратила дві третини танків, а розхвалена Путіним програма військової модернізації в РФ була зруйнована.

«Усе це є прямим результатом доблесті й майстерності українських воїнів, підкріплених підтримкою Заходу», – наголосив Бернс.

Водночас Бернс зазначив, що Путін намагається утримувати країну своєю «репресивною хваткою», однак його війна проти України тихо роз’їдає владу Кремля зсередини.

Бернс зазначив, що поки Путін відновлює своє оборонне виробництво за допомогою поставок компонентів із Китаю, а також зброї та боєприпасів з Ірану та КНДР, він продовжує робити ставку на те, що час на його боці і що він переживе всіх.

«Завдання для України в тому, щоб зруйнувати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії, не лише досягнувши прогресу на лінії фронту, а й завдавши глибших ударів у тилу та досягнувши стабільних успіхів у Чорному морі», – наголосив Бернс.

За таких умов Путін може знову почати брязкати ядерною зброєю, що зберігає ризики ескалації, зазначив глава ЦРУ. Але, за його словами, було б так само нерозумно лякатися цього.

«Ключ до успіху – у збереженні західної допомоги Україні. З менше ніж п’ятьма відсотками оборонного бюджету США, це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості», – додав Бернс.

Директор ЦРУ зазначив, що збереження потоку озброєнь в Україну посилить її позиції, якщо з’явиться можливість для серйозних переговорів.

«Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України та стратегічний програш для Росії», - наголосив він.

Нагадаємо, у середу 31 січня Україна може отримати першу партію наземних високоточних бомб далекої дальності Glsdb. 

Теги: США фінансування поранення Україна путін війна росія

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