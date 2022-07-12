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    Політика

    Криза у Шрі-Ланці: названо дату обрання нового президента

    На тлі протестів президент Шрі-Ланки пішов у відставку - Криза у Шрі-Ланці: названо дату обрання нового президента
    На тлі протестів президент Шрі-Ланки пішов у відставку
    фото з відкритих джерел

    Політична криза охопила Шрі-Ланку у травні

    Парламент Шрі-Ланки наступного тижня обере нового президента країни після відставки Готабаї Раджапакси.

    Речник парламенту Япа Абеївардена оголосив, що парламент буде скликаний 15 липня, а нового президента оберуть 20 липня.

    Згідно з поясненням, опублікованим на сайті парламенту Шрі-Ланки, відповідно до конституції у разі, якщо президент країни йде у відставку, то протягом місяця має бути обраний новий глава держави, до того ж, саме парламентом. Якщо висунуто більш ніж одну кандидатуру на цю посаду, парламент проводить таємне голосування, після якого упродовж трьох днів має бути оголошено ім'я нового президента.

    Раніше у понеділок глава уряду Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе повідомив, що отримав від президента країни документи, що підтверджують відставку глави держави.

    Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.

    Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

    Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

    9 липня прем'єр-міністр повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд.

    Того ж дня натовп протестувальників увірвався в приватну резиденцію глави уряду й підпалив її, а також пошкодив його автомобілі.
    Під час масових протестів 9 липня у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, постраждало 103 людини.
    Теги: вибори криза президент Шрі-Ланка
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    Криза у Шрі-Ланці: названо дату обрання нового президента