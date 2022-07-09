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    Соціум

    Протестувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки

    Протестувальники&nbsp;приватну резиденцію прем'єра на Шрі-Ланці - Протестувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки
    Протестувальники приватну резиденцію прем'єра на Шрі-Ланці
    фото із відкритих джерел

    Також пошкоджено автомобілі чиновника

    Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе. Про це повідомляє NDTV.

    Зазначається, що розлючений натовп увірвався в приватну резиденцію прем'єра, підпалив її та пошкодив автомобілі чиновника.

    Варто зазначити, що Раніл Вікрамасінгхе на тлі політичної кризи в країні погодився піти у відставку. Таке рішення Вікрамасінгхе ухвалив за для безпеки всі громадян країни.

    Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабаю Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

    9 липня, протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

    У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

    Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

    Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

    Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Протестувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки