Протестувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки

Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе. Про це повідомляє NDTV.

Зазначається, що розлючений натовп увірвався в приватну резиденцію прем'єра, підпалив її та пошкодив автомобілі чиновника.

Just IN:— Sri Lanka PM's private residence has been set on fire by protesters in Colombo. pic.twitter.com/CgnrL9AcWS