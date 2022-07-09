Протестувальники підпалили будинок прем'єра Шрі-Ланки

Також пошкоджено автомобілі чиновника

Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе. Про це повідомляє NDTV.

Зазначається, що розлючений натовп увірвався в приватну резиденцію прем'єра, підпалив її та пошкодив автомобілі чиновника.

Just IN:— Sri Lanka PM's private residence has been set on fire by protesters in Colombo. pic.twitter.com/CgnrL9AcWS — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) July 9, 2022

Варто зазначити, що Раніл Вікрамасінгхе на тлі політичної кризи в країні погодився піти у відставку. Таке рішення Вікрамасінгхе ухвалив за для безпеки всі громадян країни.

Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабаю Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

9 липня, протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.