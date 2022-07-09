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    Соціум

    Прем'єр Шрі-Ланки погодився піти у відставку

    Прем'єр-міністр Шрі-Ланки йде з посади - Прем'єр Шрі-Ланки погодився піти у відставку
    Прем'єр-міністр Шрі-Ланки йде з посади
    фото: twitter.com/RW_UNP

    Вікрамасінгхе складає повноваження на тлі політичної кризи та протестів

    Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе на тлі політичної кризи в країні погодився піти у відставку. Про це політик повідомив у Twitter.

    Таке рішення Вікрамасінгхе ухвалив за для безпеки всі громадян країни.

    «Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра», – зазначив він.

    Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабаю Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

    9 липня, протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

    У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

    Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

    Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

    Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

    Криза в Шрі-Ланці почалася внаслідок коронавірусної пандемії, яка позбавила країну доходів від туризму та грошових переказів. Внаслідок цього країна не змогла імпортувати товари першої необхідності та уряд ввів широку заборону на імпорт, аби зберегти свої валютні резерви та використати їх для обслуговування боргів, які країна зараз прострочила.
    Теги: відставка протест Шрі-Ланка
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    Прем'єр Шрі-Ланки погодився піти у відставку