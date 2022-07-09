Прем'єр Шрі-Ланки погодився піти у відставку

Вікрамасінгхе складає повноваження на тлі політичної кризи та протестів

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе на тлі політичної кризи в країні погодився піти у відставку. Про це політик повідомив у Twitter.

Таке рішення Вікрамасінгхе ухвалив за для безпеки всі громадян країни.

«Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра», – зазначив він.

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.



To facilitate this I will resign as Prime Minister. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) July 9, 2022

Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабаю Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

9 липня, протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.