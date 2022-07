Прем'єр Шрі-Ланки погодився піти у відставку

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе на тлі політичної кризи в країні погодився піти у відставку. Про це політик повідомив у Twitter.

Таке рішення Вікрамасінгхе ухвалив за для безпеки всі громадян країни.

«Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра», – зазначив він.

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.



To facilitate this I will resign as Prime Minister.