На тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку
У країні заворушення на тлі економічної кризи
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса заявив, що через протести піде у відставку 13 липня. Про це повідомив індійський телеканал NDTV.
Раніше прем'єр-міністр Раніла Вікремесінге повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд.
Офіс прем'єр-міністра повідомив, що натовп увірвався в приватну резиденцію глави уряду й підпалив її, а також пошкодив його автомобілі.
Військові та поліція не змогли стримати натовп протестувальників, які вимагають відставки президента на тлі масового невдоволення з приводу найтяжчої за останні сім десятиліть економічної кризи в країні.
Протестувальники прорвалися в офіс президента країни.
Раджапакса покинув офіційну резиденцію у п'ятницю перед очікуваною демонстрацією.
Приблизно сорок осіб, включно з двома поліцейськими, отримали поранення і були госпіталізовані під час протестів.
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які перебувають у Шрі-Ланці, утриматись від перебування в місцях масового скупчення людей через загострення безпекової ситуації.
Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабая Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.
9 липня протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте –найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.
У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.
Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.
Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.
Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.