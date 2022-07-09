На тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку

У країні заворушення на тлі економічної кризи

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса заявив, що через протести піде у відставку 13 липня. Про це повідомив індійський телеканал NDTV.

Раніше прем'єр-міністр Раніла Вікремесінге повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд.

Офіс прем'єр-міністра повідомив, що натовп увірвався в приватну резиденцію глави уряду й підпалив її, а також пошкодив його автомобілі.

Військові та поліція не змогли стримати натовп протестувальників, які вимагають відставки президента на тлі масового невдоволення з приводу найтяжчої за останні сім десятиліть економічної кризи в країні.

Протестувальники прорвалися в офіс президента країни.

Раджапакса покинув офіційну резиденцію у п'ятницю перед очікуваною демонстрацією.

Приблизно сорок осіб, включно з двома поліцейськими, отримали поранення і були госпіталізовані під час протестів.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які перебувають у Шрі-Ланці, утриматись від перебування в місцях масового скупчення людей через загострення безпекової ситуації.

Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабая Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

9 липня протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте –найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.