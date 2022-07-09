  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. На тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку
рус
    Політика

    На тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку

    Готабая Раджапакса вслід за прем&rsquo;єром залишає посаду - На тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку
    Готабая Раджапакса вслід за прем’єром залишає посаду
    фото з соцмереж

    У країні заворушення на тлі економічної кризи

    Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса заявив, що через протести піде у відставку 13 липня. Про це повідомив індійський телеканал NDTV.

    Раніше прем'єр-міністр Раніла Вікремесінге повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд.

    Офіс прем'єр-міністра повідомив, що натовп увірвався в приватну резиденцію глави уряду й підпалив її, а також пошкодив його автомобілі.

    Військові та поліція не змогли стримати натовп протестувальників, які вимагають відставки президента на тлі масового невдоволення з приводу найтяжчої за останні сім десятиліть економічної кризи в країні.

    Протестувальники прорвалися в офіс президента країни.

    Раджапакса покинув офіційну резиденцію у п'ятницю перед очікуваною демонстрацією.

    Приблизно сорок осіб, включно з двома поліцейськими, отримали поранення і були госпіталізовані під час протестів.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які перебувають у Шрі-Ланці, утриматись від перебування в місцях масового скупчення людей через загострення безпекової ситуації.

    Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабая Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

    9 липня протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте –найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

    У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

    Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

    Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

    Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна президент поліція уряд Шрі-Ланка окупація Офіс президента #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На тлі протестів у країні президент Шрі-Ланки іде у відставку