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    Соціум

    Понад 100 людей постраждали під час протестів на Шрі-Ланці

    На Шрі-Ланці госпіталізовано 55 протестувальників&nbsp; - Понад 100 людей постраждали під час протестів на Шрі-Ланці
    На Шрі-Ланці госпіталізовано 55 протестувальників 
    фото: AP

    Постраждали 11 представників ЗМІ

    Під час масових протестів 9 липня, у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, постраждало 103 людини. Про це повідомляє Newsfirst.

    «Кількість постраждалих під час масових протестів, які відбулися 9 липня, зросла до 103 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що наразі 55 людей госпіталізовано, одна людина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

    Встановлено, що 11 постраждалих – журналісти.

    Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабая Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

    9 липня протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте –найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

    У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

    Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

    Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

    Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

    9 липня прем'єр-міністр Раніла Вікремесінге повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд.

    Того ж дня натовп протестувальників увірвався в приватну резиденцію глави уряду й підпалив її, а також пошкодив його автомобілі.

    Військові та поліція не змогли стримати натовп протестувальників, які вимагають відставки президента на тлі масового невдоволення з приводу найтяжчої за останні сім десятиліть економічної кризи в країні.

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    Теги: протест Шрі-Ланка
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    Понад 100 людей постраждали під час протестів на Шрі-Ланці