Понад 100 людей постраждали під час протестів на Шрі-Ланці

Постраждали 11 представників ЗМІ

Під час масових протестів 9 липня, у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, постраждало 103 людини. Про це повідомляє Newsfirst.

«Кількість постраждалих під час масових протестів, які відбулися 9 липня, зросла до 103 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі 55 людей госпіталізовано, одна людина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Встановлено, що 11 постраждалих – журналісти.

Нагадаємо, громадяни Шрі-Ланки протестують проти президента країни Готабая Раджапаксу. Ланкійці вимагають від Раджапакси, який займає посаду президента з листопада 2019 року, піти у відставку.

9 липня протестувальники захопили резиденцію президента у діловому районі Форте –найбільшого міста і комерційної столиці Шрі-Ланки Коломбо.

У марші, який пройшов вулицями Коломбо до президентської резиденції, взяли участь тисячі місцевих жителів.

Протестувальники скупалися у басейні президента Шрі-Ланки.

Серйозна політична криза охопила Шрі-Ланку ще у середині травня.

Тоді ж пішов у відставку з посади прем’єр-міністра країни старший брат президента Шрі-Ланки Магіндра Раджапакса.

9 липня прем'єр-міністр Раніла Вікремесінге повідомив, що готовий піти у відставку, аби була можливість сформувати багатопартійний уряд.

Військові та поліція не змогли стримати натовп протестувальників, які вимагають відставки президента на тлі масового невдоволення з приводу найтяжчої за останні сім десятиліть економічної кризи в країні.

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