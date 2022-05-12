Шрі-Ланку охопила серйозна політична криза: усе про останні події в країні

На Шрі-Ланці на тлі невдоволення населенням діями влади пішов у відставку прем'єр, а в країні спалахнули масові протести

На Шрі-Ланці кілька місяців триває політична криза. Через невдоволення економічною політикою президента та уряду останніми днями протести місцевого населення посилилися. У Коломбо було кілька спроб штурму будівлі резиденції прем'єр-міністра, протестувальники палили автомобілі та автобуси, розбивали вікна, закидали правоохоронців різними предметами.

Протести в країні

У країні 9 травня на тлі протестів проти стрімкого зростання цін на паливо і вимоги розпуску уряду оголосили про введення комендантської години до 12 травня. За інформацією деяких місцевих ЗМІ, у Коломбо для придушення протестів залучили військових.

Це призвело 10 травня до тимчасового перекриття протестувальниками доріг, які ведуть до аеропорту Коломбо. Тим часом посольство Індії вже спростувало ці повідомлення, як і інформацію про те, що Індія надсилає своїх військових на Шрі-Ланку.

Нині вулиці великих міст острівної держави патрулюють тисячі поліцейських та військових. Дорога до аеропорту 11 травня була розблокована, нею їздять трансфери.

Відставка прем'єра і розпуск уряду

На початку тижня, 9 травня, старший брат президента країни Махінда Раджапакса, який обіймав посаду прем'єра країни, таки пішов у відставку. Саме цього і вимагали протестувальники.

Фото: PTI

На тлі цього в країні розпустився федеральний уряд, що викликало питання щодо наступного очільника перемовин з Міжнародним валютним фондом щодо виділення коштів для закупівлі Шрі-Ланкою харчових продуктів та бензину.

У ланкійських ЗМІ з'явилася інформація, що деякі політичні діячі та їхні сім'ї мають намір залишити країну та поїхати до Індії.

Чому на Шрі-Ланці виникла криза

Криза в Шрі-Ланці почалася внаслідок коронавірусної пандемії, яка позбавила країну доходів від туризму та грошових переказів. Внаслідок цього країна не змогла імпортувати товари першої необхідності та уряд ввів широку заборону на імпорт, аби зберегти свої валютні резерви та використати їх для обслуговування боргів, які країна зараз прострочила.

Нині в країні є гостра нестача їжі та палива, тривалі щоденні відключення електроенергії. Люди вийшли на протести, які з економічних швидко переросли в політичні, з вимогою звільнити уряд країни та внести поправки в Конституцію Шрі-Ланки задля скасування широких виконавчих повноважень президента країни.

Нагадаємо, що 2 травня у столиці Вірменії Єревані почалися масові акції протесту на тлі невдоволення заявами прем’єр-міністра країни Ніколи Пашиняна щодо статусу Нагірного Карабаху.