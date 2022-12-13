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Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
Рашисти починають підозрювати, що воєнні злочини в Україні не минуться безкарно
фото з відкритих джерел

На кремлівського диктатора та військове керівництво Росії очікує трибунал 

Напередодні лідери країн «Великої сімки» (G7) спільно заявили, що притягнуть диктатора Володимира Путіна до відповідальності за його дії в Україні. Після цього кремлівські пропагандисти зайшлися криками, що за воєнні злочини окупантів в Україні доведеться нести відповідальність. Адже позиція лідерів G7, які заявили, що «мають намір засудити президента Росії та інших вищих керівників російської держави», однозначна.

«Це означає, що Захід ставить перед новим 2023 роком собі завдання – повний військовий розгром... і підпорядкування собі державності Росії», – журиться кремлівський політолог, ексдепутат Держдуми скликання і довірена особа Путіна в 2012 році Сергій Марков.

Рашисти розпереживалися, що світові лідери офіційно зголосилися засудити президента Росії та інших вищих керівників держави-терористки, і завдати поразки країні-тероритсці та диктаторському режимові.

Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці фото 1

«Йдеться про захоплення, полон президента Росії, міністра оборони Росії, керівників спецслужб і розправу над ними. Як над Саддамом Хусейном», – починають розуміти майбутні перспективи вороги.  

Нагадаємо, лідери країн «Великої сімки» (G7) заявили, що країні-терористці Росії, зокрема, доведеться заплатити за відновлення інфраструктури. А ще лідери країн G7 зазначили, що «безвідповідальна ядерна риторика Росії» є неприйнятною, а будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Теги: депутат полон росія путін

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