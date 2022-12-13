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Розвідка Британії пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції
Путін також скасував пряму телефонну лінію за своєї участі
фото з відкритих джерел

Будь-який захід за участю Путіна може перетворитися на несанкціоноване обговоренням «спеціальної військової операції» 

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від традиційної пресконференції за підсумками року, щоб зайвий раз не відповідати на запитання про війну РФ проти України. Про це повідомляє міноборони Великої Британії. 

«Це буде перший випадок за 10 років, коли Путін не проводив щорічний захід. Пресконференція стала важливою подією в календарі публічних залучень Путіна і часто використовувалася як можливість продемонструвати нібито чесність Путіна», – йдеться в повідомленні.

Також раніше Путін скасував пряму телефонну лінію за своєї участі. 

«Попри те, що питання для Путіна відбирали заздалегідь, скасування пресконференції, ймовірно, пов’язане із занепокоєнням щодо нагнітання антивоєнних настроїв у Росії. Майже напевно кремлівські чиновники дуже чутливі до можливості того, що будь-який захід за участю Путіна, може перетворитися на несанкціоноване обговоренням «спеціальної військової операції», – додали у британській розвідці. 

Розвідка Британії пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції фото 1

Як повідомлялося, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні. Також його речник Дмитро Пєсков не повідомив про можливу дату послання глави держави Федеральним зборам.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

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Теги: війна росія окупанти Україна Велика Британія путін

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