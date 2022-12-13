«Ми притягнемо Путіна до відповідальності» – спільна заява лідерів країн G7

Путін відповідатиме за свої злочини в Україні

Лідери країн наголосили, що Росії доведеться заплатити за відновлення життєво важливої інфраструктури України

Лідери країн «Великої сімки» (G7) спільно заявили, що притягнуть президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його дії в Україні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G7.

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«Не може бути безкарності за військові злочини та інші злочини. Ми притягнемо президента Путіна та винних до відповідальності відповідно до міжнародного права», – заявили політики.

Вони наголосили, що Росії зокрема доведеться заплатити за відновлення життєво важливої інфраструктури. А ще лідери країн G7 зазначили, що «безвідповідальна ядерна риторика Росії» є неприйнятною, а будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

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Раніше Зеленський заявив, що Україна планує провести саміт щодо виконання формули миру.

Також Зеленський попередив, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, а відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується.

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.