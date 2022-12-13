Путін відмовиться від інших бойових дій заради затяжної війни в Україні – ISW
Російські сили перекидають техніку та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах
Президент Росії Володимир Путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну в Україні, і в процесі цього йому доведеться припинити фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Російські сили перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, та можуть відмовитись від інших бойових дій та операцій м'якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні.
Однак Путін, як і раніше, не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.
Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, без успіху запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку.
Витрати Путіна на регіональні ініціативи «м'якої сили» вже засмутили кількох відомих провоєнних блогерів, які критикували Кремль за виділення майже $95 млн на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою.
Військкори вважають, що Кремль неефективно використовує свою м'яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Російські сили продовжують формувати та консолідувати свій склад сил на сході України, щоб зміцнити оборону від українських контрнаступів поблизу кордону Харківсько-Луганської області та підтримати обмежені наступальні зусилля у Донецькій області.
- Міністерство оборони Росії офіційно спростувало чутки про те, що начальника Генерального штабу Росії генерала армії Валерія Герасимова було або скоро буде замінено.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжити контрнаступ узимку після того, як сильні морози дозволять вести маневрову війну.
- Високопоставлені урядовці США, можливо, коригують свої оцінки здібності та намірів України проводити контрнаступальні операції цієї зими.
- Російські сили продовжували обмежені наземні атаки в районі Сватового та Кремінної, тоді як українські сили завдавали ударів по тилах у Луганській області.
- Російські сили продовжували наземні атаки в районах Бахмут та Авдіївка-Донецьк та вели оборонні операції на південний захід від Донецька.
- Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єкта= та логістичним вузлам уздовж найважливіших наземних комунікацій на півдні України.
- Російські війська зміцнюють північні пляжі Криму вздовж узбережжя Чорного моря.
- Російським силам може вистачати інфраструктури для підтримки своїх військ у Криму.
Раніше Шмигаль розповів, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС.
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