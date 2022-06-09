Літак із Лавровим ледь не спровокував Третю світову: версія сербського таблоїда

Сергій Лавров міг стати жертвою, з якої, за версією сербського таблоїда, почалася б Третя світова війна

Кремль нібито був готовий підставити свого міністра під натівські ракети

Сербські ЗМІ стверджують, що візит міністра закордонних справ Росії до їхньої столиці мало не обернувся початком Третьої світової війни. Про це написав відомий тамтешній таблоїд Informer.

За інформацією, яку видання отримало нібито від «високопоставленого чиновника одного із найпотужніших західних посольств» у Белграді, НАТО та США вимагали від Сербії скасувати візит Лаврова. Але, пише таблоїд, президент Александар Вучич не погодився на вимоги Заходу, тому Велика Британія буцімто запропонувала інший план – пропустити літак з Лавровим через Болгарію, а потім закрити для нього повітряний простір.

Таким чином Лавров опинився б у Сербії в фактичній блокаді, що, на думку Informer, змусило б президента Росії Володимира Путіна піти на переговори із Заходом.

Втім, зазначають автори статті, Росія також мала свої плани на випадок закриття повітряного простору в сусідніх з Сербією країнах НАТО. Першим запропонованим варіантом було продовження польоту через Болгарію навіть після закриття неба. Російські спецслужби, мовляв, пояснювали Путіну, що ніхто не стане стріляти по літаку із Лавровим. Але врешті від цієї ідеї відмовилися і вигадали іншу, в якій планувалося задіяти Боснію і Герцеговіну.

Літак із очільником російського МЗС нібито мав облетіти Балканський півострів морем, а потім влетіти до Сербії через вузенький боснійський коридор над містом Неум (єдине місце, де Боснія і Герцеговіна має вихід до Адріатичного моря – ред.). Втім, і цю ідею нібито відкинули через можливу реакцію з боку сил НАТО, які розташовані на території Боснії.

Сербське ЗМІ пише, що для Росії цей візит був дуже важливим, аби показати, що у Європі є хоч одна країна, яка підтримує Москву і не запроваджує санкції проти країни-агресора. Але, стверджують експерти Informer, політ Сергія Лаврова міг обернутися початком справжньої Третьої світової війни.

Інформацію сербського таблоїда опублікувала у себе в Telegram відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Але росіянка не змогла правильно перекласти текст статті іншою слов’янською мовою – і вигадала, що НАТО планувало примусово посадити літак та захопити Сергія Лаврова на території Болгарії, аби потім шантажувати полоненим міністром Володимира Путіна.

Нагадаємо, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії.

У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.

Одіозна речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Захід таким чином перервав черговий канал комунікацій Росії із Європою.

А скандальний керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін натякнув на можливість обстрілу цих трьох країн міжконтинентальною балістичною ракетою «Сармат».