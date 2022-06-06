Подоляк потролив російських чиновників щодо їх «спільної історії з Чорногорією»

За Сергія Лаврова заступився голова Роскосмосу Дмитро Рогозін, пригрозивши ракетами Сармат

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на натяки кремлівського режиму щодо застосування ядерної зброї.

Цього разу приводом для подібних погроз стала образа через відмову Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії пропускати через свій повітряний простір літак з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, який планував візит до Сербії.

У відповідь на це гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін вирішив нагадати, що Росія має ракету Сармат.

«От чим гарний Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам’ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів», — написав він у своєму Telegram-каналі.

У свою чергу Подоляк задався іронічним питанням щодо «спільної історії» РФ та Чорногорії.

«Черговий ядерний удар обіцяють у РФ. Цього разу — Чорногорії за непропуск літака Лаврова та зраду «спільної історії». Спільна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхтах у місцевих маринах? Країнам, які дають прихисток російському капіталу, є про що подумати», — зазначив він у Twitter.

Раніше Подоляк потролив Росію, яка пропонує розблокувати порти в обмін на зняття санкцій.

Також Подоляк заявив про істерику в Кремлі після надання Україні MLRS.