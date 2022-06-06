Росія вирішила, чи буде реагувати на закрите перед носом Лаврова європейське небо

Росія ніяк не реагуватиме на заборону прольоту міністру закордонних справ Лаврову до Сербії

Кремль не хоче втрачати контакти із Заходом, тому готовий пожертвувати ображеним міністром

Російська влада не буде відповідати на дії трьох європейських країн, які закрили власний повітряний простір для літака із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, інцидент із Лавровим «вносить певний дискомфорт, але не може істотно перешкодити продовженню контактів із іншими країнами».

Більш того, сам очільник російського МЗС підтримав миролюбну реакцію Кремля на скандал, що зірвав його візит до Сербії. Лавров заявив: «Що стосується відповідей, знаєте, ми ніколи не робитимемо щось, що ще більше ускладнить зв'язки між народами».

Нагадаємо, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії.

У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.

Одіозна речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Захід таким чином перервав черговий канал комунікацій Росії із Європою.

А скандальний керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін натякнув на можливість обстрілу цих трьох країн міжконтинентальною балістичною ракетою «Сармат».

Додамо, що сам Лавров кілька днів тому почав бідкатися, що Росія може отримати поразку на полі бою.