Три країни закрили небо для літака Лаврова – ЗМІ
Візит Сергія Лаврова до Сербії «опинився під великим питанням»
Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії. Про це повідомляє видання «Новости».
У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії «опинився під великим питанням». При цьому, за даними видання, «у цьому немає жодної вини офіційного Бєлграда».
Справа в тому, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави російського МЗС. Офіційного підтвердження ні з боку Кремля, ні з боку Бєлграда поки що не надходило.
Видання також опублікувало документ, що підтверджує факт закриття неба Чорногорії для літака Лаврова.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову звинуватив Київ у «небажанні продовжувати переговорний процес із Москвою» й традиційно пов’язав це нібито із впливом Заходу.
Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.