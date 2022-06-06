Москва в істериці через закриття неба для літака Лаврова

Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для Лаврова

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що літаку міністра Сергія Лаврова було відмовлено у прольоті у повітряному просторі країн, що оточують Сербію. Про це вона заявила у неділю ввечері в ефірі ток-шоу на італійському каналі La7.

«От ви говорите про відкриття каналів, скористаємося можливостями спілкування, а лише годину тому країни, що оточують Сербію, закрили природний повітряний канал для літака Сергія Лаврова, який мав відправитися до Сербії. Російська делегація мала провести переговори в Белграді, і країни-члени ЄС та НАТО закрили повітряний простір. Це черговий закритий канал комунікації», – зазначила Захарова.

Вона наголосила, що ініціатором переривання комунікацій є Захід, а не РФ.

Нагадаємо, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії.

У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії «опинився під великим питанням».

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову звинуватив Київ у «небажанні продовжувати переговорний процес із Москвою» й традиційно пов’язав це нібито із впливом Заходу.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.