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    Москва в істериці через закриття неба для літака Лаврова

    МЗС Росії підтвердив факт інциденту з літаком Лаврова - Москва в істериці через закриття неба для літака Лаврова
    МЗС Росії підтвердив факт інциденту з літаком Лаврова
    фото: АР

    Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для Лаврова

    Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що літаку міністра Сергія Лаврова було відмовлено у прольоті у повітряному просторі країн, що оточують Сербію. Про це вона заявила у неділю ввечері в ефірі ток-шоу на італійському каналі La7.

    «От ви говорите про відкриття каналів, скористаємося можливостями спілкування, а лише годину тому країни, що оточують Сербію, закрили природний повітряний канал для літака Сергія Лаврова, який мав відправитися до Сербії. Російська делегація мала провести переговори в Белграді, і країни-члени ЄС та НАТО закрили повітряний простір. Це черговий закритий канал комунікації», – зазначила Захарова.

    Вона наголосила, що ініціатором переривання комунікацій є Захід, а не РФ.

    Нагадаємо, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії.

    У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії «опинився під великим питанням».

    Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову звинуватив Київ у «небажанні продовжувати переговорний процес із Москвою» й традиційно пов’язав це нібито із впливом Заходу.

    Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

    Теги: ЄС росія окупанти Чорногорія війна Сергій Лавров літак Болгарія Україна Північна Македонія окупація #stoprussia
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    Москва в істериці через закриття неба для літака Лаврова