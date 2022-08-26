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Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Warmate допоможуть дати відсіч рашистам
фото з відкритих джерел

37 польських дронів передадуть Україні 

Литва продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Для допомоги нашій державі країна закупить 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.  

Кошти на ці дрони зібрали у рамках кампанії Legion Of Boom, яку ініціював литовський журналіст Андріус Тапінас.

На безпілотники-камікадзе у Литві зібрали €1 млн – це лише частина коштів, яку зібрали у межах кампанії Legion Of Boom. Коштів вистачить на 37 дронів для Збройних Сил України.

«Частину коштів, зібраних Legion Of Boom – €1 млн, буде передано до Міністерства національної оборони Литви та використано для закупівлі 37 польських безпілотників-камікадзе, які потім відправимо до України. Дякуємо всім, хто зробив пожертви», – повідомив Анушаускас. 

Нагадаємо, Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.

Також у липні безпілотник Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, доправили в Україну. 

Як відомо, литовці за 3,5 дні зібрали €5 млн на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів.

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Теги: Литва безпілотник

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