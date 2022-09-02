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Литва відкликала позов до Горбачова за військовий злочин

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Литва відкликала позов до Горбачова за військовий злочин
Позов став неактуальним у зв'язку зі смертю відповідача
фото: AFP

У Литві вважали, що Михайло Горбачов є злочинцем – на його совісті життя 14 громадян, які загинули під час штурму телевежі у Вільнюсі  

У Литві відкликали судовий позов до експрезидента СРСР Михайла Горбачова за військовий злочин 30-річної давності у зв'язку зі смертю відповідача. Його подали через штурм вільнюської телевежі, який стався 1991 року. Тоді загинули 14 мирних громадян-прихильників незалежної Литви та лейтенант групи «Альфа». Про це пише delfi.lt.

Позов був заявлений саме до колишнього президента СРСР – і його передача іншій особі неможлива. Документи до суду подали на початку 2022 року, у травні їх направили до МЗС Росії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прямо заявив, що останній лідер Радянського союзу Михайло Горбачов, який помер у вівторок, 30 серпня, був злочинцем.

«Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алмати, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського союзу», – заявив Анушаускас. 

Сам же Горбачов стверджував, що про штурм телевежі та загиблих дізнався лише наступного ранку. Колишнього президента СРСР кілька разів викликали до суду у кримінальній справі про ці події як свідка, але він так і не з'явився.

Нагадаємо, останній керівник СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня 2022 на 92 році життя. 

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Теги: Литва Михайло Горбачов СРСР МЗС

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