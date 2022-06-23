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    Політика

    Росія обстрілюватиме Україну ракетами «Сармат»: Путін назвав терміни

    Велику частину польоту ракета здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі - Росія обстрілюватиме Україну ракетами «Сармат»: Путін назвав терміни

    Велику частину польоту ракета здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі

    фото: army-today

    Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок

    Рашисти готуються залучити для знищення українських територій комплекс російських міжконтинентальних балістичних ракет «Сармат». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін і уточнив, що ракети почнуть застосовувати наприкінці року.

    «Проведено успішне випробування тяжкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування», – заявив Путін, якого цитують російські ЗМІ.

    Балістична ракета

    Це різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.

    Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок: стаціонарних – шахтних або відкритих, мобільних – на базі колісного або гусеничного шасі, літаків, кораблів і підводних човнів. За галуззю застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні.

    Часто можна зустріти поділ ракет за дальністю польоту, хоча жодної подібної загальноприйнятої стандартної класифікації ракет немає. Різні держави і неурядові експерти застосовують різні класифікації дальностей ракет.

    Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками.

    Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту і велика швидкість головної частини, що сильно ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ППО.

    Нагадаємо, раніше повітряні сили ЗСУ повідомили, якими ракетами ворог атакує Україну.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ ЗСУ війна путін Генштаб Україна ракета окупація #stoprussia
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    Росія обстрілюватиме Україну ракетами «Сармат»: Путін назвав терміни