Росія обстрілюватиме Україну ракетами «Сармат»: Путін назвав терміни

Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок

Рашисти готуються залучити для знищення українських територій комплекс російських міжконтинентальних балістичних ракет «Сармат». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін і уточнив, що ракети почнуть застосовувати наприкінці року.

«Проведено успішне випробування тяжкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування», – заявив Путін, якого цитують російські ЗМІ.

Балістична ракета

Це різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.

Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок: стаціонарних – шахтних або відкритих, мобільних – на базі колісного або гусеничного шасі, літаків, кораблів і підводних човнів. За галуззю застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні.

Часто можна зустріти поділ ракет за дальністю польоту, хоча жодної подібної загальноприйнятої стандартної класифікації ракет немає. Різні держави і неурядові експерти застосовують різні класифікації дальностей ракет.

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками.

Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту і велика швидкість головної частини, що сильно ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ППО.

Нагадаємо, раніше повітряні сили ЗСУ повідомили, якими ракетами ворог атакує Україну.