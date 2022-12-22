Чи збирається Путін застосовувати ядерну зброю: роз'яснення ISW

Аналітики вважають, що кремлівські чиновники не наважаться використати ядерну зброю на полі бою

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози у своїй риториці для заспокоєння населення своєї країни та залякування країн Заходу. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ракети «Сармат» та боєголовку «Авангард» не вказують на підготовку їх застосування.

«Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони РФ у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення «ескалаційного» надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації», – пояснили в ISW.

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Фахівці також додали, що, проаналізувавши попередні інциденти, в яких російські офіційні особи посилалися на ядерну зброю, щоб вплинути на західну та внутрішню аудиторію, дійшли до висновку, що кремлівські чиновники не наважаться використати ядерну зброю на полі бою.

Ключові висновки аналітиків:

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував серію масштабних реформ і цілей для формування російських військ, які Росія навряд чи зможе завершити вчасно, щоб мати відношення до поточного конфлікту.

Путін і Шойгу підтвердили максималістські цілі Росії щодо війни в Україні.

Президент Росії Володимир Путін активізував зусилля для досягнення миру з критично налаштованим провоєнним націоналістичним співтовариством. Нездатність Росії досягти заявлених Путіним цілей ставить під загрозу зусилля Кремля відновити контроль над внутрішнім наративом і встановити умови для другого року війни.

Російська ядерна риторика, швидше за все, є спробою задобрити внутрішню аудиторію та залякати західну, а не показником підготовки до застосування ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня відвідав Вашингтон. ISW повідомить про подробиці візиту Зеленського та реакцію Росії на візит 22 грудня.

Російські та українські війська продовжували контратаки на лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Донецька.

Український чиновник підтвердив, що російські війська безуспішно намагалися встановити контроль над островами дельти Дніпра.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу похвалився зростанням російського національного руху кадетів молодої армії (Юнармія).

Російські чиновники посилили репресії з боку правоохоронних органів, щоб стримати партизанську діяльність і переслідувати симпатиків партизан.

Нагадаємо, Кремль відреагував на візит українського лідера до США. 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.