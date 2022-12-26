Буданов висміяв головну лякалку Путіна

Кремлівський диктатор уже два роки тільки й веде розмови про новий вид ракет

Ядерні погрози диктатора та заяви про ракети «Сармат» так і закінчуються на словах

Президент РФ Володимир Путін уже протягом двох років залякує усіх ядерними погрозами та ракетами «Сармат», які й досі ніхто не бачив. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю для Ліга.net висміяв заяви диктатора.

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Минулого тижня Путін на колегії міноборони Росії оголосив про плани розвитку ядерної тріади та впровадження ракет «Сармат». Насправді цією лякалкою кремлівський диктатор погрожує не вперше, проте його плани і досі не реалізовані.

Він уже два роки це оголошує: «Сармат», усіх на радіоактивний попіл. Просто проаналізуйте останні два роки. Кожен рік вони закінчують тим, що «Сармат» уже майже готовий, проходить останні підготовки до постановки на бойове чергування Кирило Буданов

«Сармат» – це міжконтинентальна балістична ракета, яку РФ змушена максимально швидко поставити на озброєння для того, щоб замінити радянські ракети шахтного базування. Перевагою таких ракет є малий час підльоту і велика швидкість головної частини, що сильно ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ППО.

Нагадаємо, у день зустрічі Зеленського з Байденом кремлівський диктатор зробив низку нових заяв про озброєння – Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського.

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До слова, росіяни готуються залучити для знищення українських територій комплекс російських міжконтинентальних балістичних ракет «Сармат». Путін заявив, що перша балістична ракета «Сармат» стане на бойове чергування до кінця 2022 року. «Стати на бойове чергування – це пройти всі випробування і бути прийнятим на озброєння», проте ракета «Сармат» тільки в квітні пройшла перший випробувальний пуск.

Раніше Буданов розповів про найближчі плани росіян та їх провали на фронті – стало відомо чого очікувати від окупантів взимку.

Крім того, начальник ГУР запевнив у поверненні усіх втрачених територій та дав прогноз щодо звільнення Криму.