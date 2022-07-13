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    Події в Україні

    Банкова пояснила, навіщо Кремль втягує Лукашенка у війну

    Путін замислив усунення Лукашенка від влади - Банкова пояснила, навіщо Кремль втягує Лукашенка у війну
    Путін замислив усунення Лукашенка від влади
    фото з відкритих джерел

    Росії потрібна утилізація білоруської армії

    Росія хоче повністю втягнути Білорусь у війну проти України не лише через дефіцит живої сили. Кремль має намір утилізувати армію сусіда і усунути від влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

    «Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання Республіки Білорусь та окупація російськими z-zомбі», – написав Подоляк.

    Нагадаємо, Білорусь активно переміщує військову техніку (карта).

    Крім того, Білорусь провела ротацію військ біля кордонів України.

    Нещодавно білоруський диктатор вчергове заявив про загрозу з боку країн НАТО. Тож Лукашенко зібрав військових, аби підготувати їх до війни (відео).

    Тим часом Лукашенко боїться перевороту: спецназівці написали йому листа. Американський тижневик пише, що білоруські військові закликали Лукашенка не втручатися у війну РФ проти України.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна Twitter окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова пояснила, навіщо Кремль втягує Лукашенка у війну