Банкова пояснила, навіщо Кремль втягує Лукашенка у війну

Росії потрібна утилізація білоруської армії

Росія хоче повністю втягнути Білорусь у війну проти України не лише через дефіцит живої сили. Кремль має намір утилізувати армію сусіда і усунути від влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання Республіки Білорусь та окупація російськими z-zомбі», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Білорусь активно переміщує військову техніку (карта).

Крім того, Білорусь провела ротацію військ біля кордонів України.

Нещодавно білоруський диктатор вчергове заявив про загрозу з боку країн НАТО. Тож Лукашенко зібрав військових, аби підготувати їх до війни (відео).

Тим часом Лукашенко боїться перевороту: спецназівці написали йому листа. Американський тижневик пише, що білоруські військові закликали Лукашенка не втручатися у війну РФ проти України.

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