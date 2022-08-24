Союзник Путіна Лукашенко цинічно побажав українцям «мирного неба»

Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагає Росії у війні проти України, цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Привітання білоруського диктатора оприлюднено на сайті Лукашенка.

«Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн, – йдеться у привітанні. – Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях».

Лукашенко побажав українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя».

Раніше Лукашенко заявив, що підтримує рішення Росії про вторгнення. Білоруський диктатор заявив, що Росія «була змушена оборонятися». Він також визнав, що Білорусь – також агресор у війні проти України.

На початку повномасштабної війни Олександр Лукашенко став героєм мемів після його обіцянки розповісти «звідки готувався напад на Білорусь». Лукашенко заявляв, що Росія, напавши на Україну, нібито завдала «превентивного удару».