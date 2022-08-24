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Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
Білоруський диктатор влаштував «клоунаду, просякнуту кров'ю» 
фото з відкритих джерел

Поки з Білорусі летять ракети, про мирне небо не йдеться 

Сьогодні, на День Незалежності України, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно побажав українцям мирного неб. І це тоді, коли саме від нього летять на нас ракети та щодня хвилюємося «чи не буде наступу з Білорусі».

На лицемірство диктатора відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що «схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України».  

«Цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії», – йдеться в повідомленні. 

Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців фото 1

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагає Росії у війні проти України, цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Лукашенко побажав українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя».

Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців фото 2

Раніше ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець.

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Теги: Олександр Лукашенко росія День Незалежності

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