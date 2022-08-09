Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
Нардеп пропонує ввести візовий режим з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Участь у війні проти України навіки зганьбила і самого Лукашенка, і збройні сили Білорусі

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розвалиться восени через підтримку російської агресії проти України та співучасть у ній. Про це в ефірі «Еспресо» розповів народний депутат України Валентин Наливайченко.

«Лукашенко, білоруські війська та білоруські частини і аеродроми виступили співагресором проти України. Це навіки зганьбило і самого Лукашенка, і збройні сили Білорусі, і всіх, хто сприяє російському агресору. Економіка і державний устрій Білорусі сиплеться. Восени будуть останні місяці для Лукашенка і його режиму при владі в Білорусі. Розвалиться і режим, і білоруська економіка через підтримку російської агресії та співучасть у ній», – зазначив він.

На думку нардепа, Україні необхідно запровадити візовий режим з Білоруссю. 

«В нас зараз з ними кордон закритий. Візовий режим треба обов'язково запровадити, як ми запровадили і з РФ. Єдине виключення зробити для представників громадських організацій і білоруської вільної преси. Для окремих категорій осіб можна було б залишити і безвізовий режим, але, в принципі, треба обмежувати», – підсумував Наливайченко.

Тим часом білоруська опозиція готується до нового етапу: заява Тихановської.

Теги: війна в Україні війна Олександр Лукашенко Білорусь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хіт Вакарчука пролунав у центрі Мінська: у соратників Лукашенка істерика (відео)
Хіт Вакарчука пролунав у центрі Мінська: у соратників Лукашенка істерика (відео)
5 серпня, 13:44
Путін замислив усунення Лукашенка від влади
Банкова пояснила, навіщо Кремль втягує Лукашенка у війну
13 липня, 14:39
Два неадеквати зупиняться лише тоді, коли доведуть все (для себе ж) до критичної точки
«Собачий вальс» Путіна та Лукашенка
10 липня, 17:09

Політика

Білорусь разом із РФ проведе військові навчання протиповітряної оборони
Білорусь разом із РФ проведе військові навчання протиповітряної оборони
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі
Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі
Відмова Лівану від українського зерна. Куди тепер прямує судно
Відмова Лівану від українського зерна. Куди тепер прямує судно
В Україні застрягли два військові літаки Туреччини: подробиці
В Україні застрягли два військові літаки Туреччини: подробиці
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
38K
Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною
31K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
26K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
24K
У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи (відео)
22K
На Буковині затримано майже 30 ухилянтів, які намагалися втекти за кордон

Новини

В окупованому Криму пролунали вибухи (фото, відео) 
Сьогодні, 16:17
ЗСУ вразили ворожий склад боєприпасів в окупованому Генічеську 
Сьогодні, 15:59
Окупанти розказують рідним про страшні масштаби втрат в Україні (аудіо)
Сьогодні, 15:14
Україна повернула ще 17 загиблих захисників 
Сьогодні, 14:39
Порошенко в ефірі Sky News попередив світ про катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську
Сьогодні, 11:15
Українські воїни знешкодили дві розвідгрупи окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту