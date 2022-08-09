Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець

Участь у війні проти України навіки зганьбила і самого Лукашенка, і збройні сили Білорусі

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розвалиться восени через підтримку російської агресії проти України та співучасть у ній. Про це в ефірі «Еспресо» розповів народний депутат України Валентин Наливайченко.

«Лукашенко, білоруські війська та білоруські частини і аеродроми виступили співагресором проти України. Це навіки зганьбило і самого Лукашенка, і збройні сили Білорусі, і всіх, хто сприяє російському агресору. Економіка і державний устрій Білорусі сиплеться. Восени будуть останні місяці для Лукашенка і його режиму при владі в Білорусі. Розвалиться і режим, і білоруська економіка через підтримку російської агресії та співучасть у ній», – зазначив він.

На думку нардепа, Україні необхідно запровадити візовий режим з Білоруссю.

«В нас зараз з ними кордон закритий. Візовий режим треба обов'язково запровадити, як ми запровадили і з РФ. Єдине виключення зробити для представників громадських організацій і білоруської вільної преси. Для окремих категорій осіб можна було б залишити і безвізовий режим, але, в принципі, треба обмежувати», – підсумував Наливайченко.

Тим часом білоруська опозиція готується до нового етапу: заява Тихановської.