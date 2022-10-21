Чи наважиться Лукашенко ввести війська в Україну? Прогноз від американського експерта

Гарі Табах: «Не думаю, що Білорусь щось змінить у цій війні»

Колишній офіцер Збройних сил США, військовий експерт Гаррі Табах вважає, що Україні варто бути готовою до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас, він переконаний, що Білорусь навряд чи змінить щось у цій війні. Про це Гаррі Табах сказав у інтерв’ю «Главкому».

У відповідь на запитання, чи варто побоюватися повторного наземного вторгнення в Україну з Білорусі військовий експерт наголосив, що під час війни Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

«Війна загалом небезпечна річ. Як каже генерал Валерій Залужний, треба бути готовим до всього від ядерного удару до нападу на Київ. І так, схоже, що вони (російські та білоруські війська – «Главком») перегруповуються у Білорусі, ремонтують залізниці. Тобто вони намагаються створити тил та лінії постачання, також перекидати війська. Усього, чого завгодно слід очікувати від них. Але я не думаю, що Білорусь змінить щось у цій війні. По-перше, у неї зовсім невелика армія. По-друге, а хто ж захищатиме Лукашенка від свого ж народу?» – сказав він.

Гаррі Табах нагадав, що низка білоруських офіцерів публічно закликають військових Білорусі не брати участі у війні проти України. Він висловив думку, що білоруські солдати захочуть воювати на боці Росії.

«Є дуже багато білоруських офіцерів, наприклад, Валерій Сахащик, який дуже часто виступає у ЗМІ, які закликають білоруських офіцерів не чинити дурниці і не приєднуватися до війни. Я не думаю, що білоруські солдати захочуть брати участь у цій війні проти України», – зазначив Табах.

Крім того, як наголосив американський військовий експерт, Україна зараз більш підготовлена до можливої атаки з боку Білорусі, ніж це було наприкінці лютого.

«Наразі мости підірвані, де треба, заміновано вже. Вони не зможуть просто так зайти. А якщо зайдуть, буде місиво, дуже багато хто загине. І Лукашенко такою участю дуже ризикує багато чим, тому він боїться», – зазначив він.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки.

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомило, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої часткової мобілізації у Росії та розуміє, що у разі оголошення мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

Британська розвідка також оцінила ймовірність нападу з Білорусі.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.