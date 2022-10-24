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Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
У Білорусі триває уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку
фото з відкритих джерел

У Білорусі вже місяць тривають мобілізаційні заходи

Протягом жовтня цього року на території республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 жовтня.

При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.

Також Генштаб ЗСУ інформує, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.

Як повідомлялося, є інформація, що у Білорусі мають намір створити аналог російської ВПК «Вагнера» – приватну військову компанію «Гард». Туди завезли форму, дуже схожу на український камуфляж «Піксель».

Також у Білорусь прибули іранські інструктори, які навчають російських військових та контролюють запуски дронів.

Крім того, у Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. 

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомило, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої часткової мобілізації у Росії та розуміє, що у разі оголошення мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

Британська розвідка також оцінила ймовірність нападу з Білорусі

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

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Теги: Білорусь мобілізація війна росія Україна

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