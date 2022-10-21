Лукашенко оглянув дрони білоруського виробництва: чи застосують їх проти України

Олександр Лукашенко попередив, що поява білоруських дронів в Україні «небажана»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де співробітники «Держкомвійськпрому» показали йому безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку. Про це повідомляють білоруське держагентство «Белта» і Telegram-канал «Пул первого».

Згідно з повідомленнями, Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії, а також «перспективні розробки».

Обговорюючи дрони з директором держпідприємства, Лукашенко зазначив, що поява цих машин в Україні є «небажаною».

«Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт – і він воює? Не дай боже, мені доповідатимуть, що ти тут показухою займався, – це біда... Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди», – зауважив Лукашенко.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки.

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомило, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої часткової мобілізації у Росії та розуміє, що у разі оголошення мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

Британська розвідка також оцінила ймовірність нападу з Білорусі.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.