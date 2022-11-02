Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
Україні необхідно готуватись до удару спільних білорусько-російських сил не тільки з півночі, а й з північно-східного напрямку
Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України. Про це заявив дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Лукашенко інформаційно створює підстави для того, щоб мати декілька варіантів дій. Загроза вступу Білорусі у війну проти України була і є. Я переконаний, що Путін та Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України», – розповів дипломат.
Безсмертний наголосив, що нехтувати загрозою з території Білорусі не потрібно.
«Очевидно, що моніторячи ситуацію, Лукашенко та Путін очікують на помилку від Генштабу Збройних сил України, яку вони, звісно, не дочекаються. Оскільки інформаційно-психологічна гра, яка ведеться Кремлем, стосовно перекидання військ на якісь напрямки, не дає результатів», – додав Безсмертний.
Проте, зазначається, що Україні потрібно готуватись до всіх можливих сценаріїв. Особливо до удару спільних білорусько-російських сил не тільки з півночі, а й з північно-східного напрямку.
Нагадаємо, білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України. Про це в інтерв’ю «Главкому» колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик. Він також є членом Об`єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони і нацбезпеки.
«Військові білоруської армії, в основному, займаються тим, чим належить займатися військовим. У них непогані вміння як у виконанні одиночних задач, так і задач у складі підрозділів. Я думаю, що білоруська армія може створити проблеми для України. Натомість у білорусів стара техніка, старі засоби зв’язку. Це може їх серйозно підвести», – сказав Валерій Сахащик.
За словами десантника, попри те, що техніка стара, утримують її на належному рівні. До зброї тут ставляться не так халатно, як у Росії.
До слова, російські загарбники можуть наважитися атакувати Україну з Білорусі, у разі втрати контролю над Херсоном.
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