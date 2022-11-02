Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі

Путін та Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України

Україні необхідно готуватись до удару спільних білорусько-російських сил не тільки з півночі, а й з північно-східного напрямку

Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України. Про це заявив дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Лукашенко інформаційно створює підстави для того, щоб мати декілька варіантів дій. Загроза вступу Білорусі у війну проти України була і є. Я переконаний, що Путін та Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України», – розповів дипломат.

Безсмертний наголосив, що нехтувати загрозою з території Білорусі не потрібно.

«Очевидно, що моніторячи ситуацію, Лукашенко та Путін очікують на помилку від Генштабу Збройних сил України, яку вони, звісно, не дочекаються. Оскільки інформаційно-психологічна гра, яка ведеться Кремлем, стосовно перекидання військ на якісь напрямки, не дає результатів», – додав Безсмертний.

Проте, зазначається, що Україні потрібно готуватись до всіх можливих сценаріїв. Особливо до удару спільних білорусько-російських сил не тільки з півночі, а й з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України. Про це в інтерв’ю «Главкому» колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик. Він також є членом Об`єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони і нацбезпеки.

«Військові білоруської армії, в основному, займаються тим, чим належить займатися військовим. У них непогані вміння як у виконанні одиночних задач, так і задач у складі підрозділів. Я думаю, що білоруська армія може створити проблеми для України. Натомість у білорусів стара техніка, старі засоби зв’язку. Це може їх серйозно підвести», – сказав Валерій Сахащик.

За словами десантника, попри те, що техніка стара, утримують її на належному рівні. До зброї тут ставляться не так халатно, як у Росії.

До слова, російські загарбники можуть наважитися атакувати Україну з Білорусі, у разі втрати контролю над Херсоном.