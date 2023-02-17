Лукашенко розказав, чим ще може допомогти Путіну у війні

Лукашенко попросив Путіна підтримати виробництво літаків Су-25 у Білорусі

Президент Білорусі заявив, що країна може налагодити виробництво штурмовиків Су-25. Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Путіним у Москві, пише видання Belta.

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«Ви колись у ЄврАзЕС поставили питання про кооперацію в галузі авіабудування. Так от я вам мушу доповісти, що білоруси роблять для МС-21 (російський середньомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак) та Superjet 100 (російський близькомагістральний вузькофюзеляжний літак) роблять до тисячі вже комплектуючих. У нас три заводи. Два військові та один цивільний. Вони раніше були ремонтними. Сьогодні вже виробляють комплектуючі», – зазначив глава Білорусі.

Лукашенко підтвердив, що країна готова запустити виробництво літака Су-25. який добре себе в Україні показує, за його словами це «штурмовик робоча коняка». «Готові навіть у Білорусі виробляти за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації», – заявив Олександр Лукашенко.

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Нагадаємо, за рік російська пропаганда змінила свій вектор: якщо за тиждень до вторгнення Кремль та пропагандисти в істериці кричали про те, що Росія не збирається нападати на Україну, то зараз вони з ще більшим галасом намагаються заявити, що обов'язково переможуть в цій кривавій війні.