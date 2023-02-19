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Лукашенко планує нові формати участі у війні проти України – білоруський опозиціонер

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко планує нові формати участі у війні проти України – білоруський опозиціонер
Лукашенко у Путіна на гачку
фото з відкритих джерел

Є загроза нарощування обстрілів України з території Білорусі, зокрема з систем С-300

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готується до нових форм участі у війні проти України, попри свою заяву воювати лише у разі прямої агресії проти Білорусі. Про це заявив білоруський опозиціонер, представник Координаційної ради демократичних сил Білорусі Валерій Мацкевич, інформує Freeдом.

«Ми бачимо кілька нових форм участі або підготовки нових форм участі Лукашенка у війні, в агресії», – сказав Мацкевич.

На його думку, є загроза нарощування обстрілів України з території Білорусі, зокрема з систем С-300, та ознаки підготовки до наступальної повітряної операції.

«Ми маємо інформацію про те, що може нарощуватись ракетний обстріл з території Білорусі, з полігонів «Зябровка» та Чорнобильської зони, ракетними комплексами С-300 та С-400. Є сигнал, що в Білорусі під час спільних льотно-тактичних навчань (із РФ) відпрацьовувалися завдання щодо подолання ППО та ударів по аеродромах противника. Питання: а який гіпотетично противник може бути у Лукашенка та Путіна? Очевидно, вони відпрацьовують не оборонні дії. Тобто є підготовка до наступальної повітряної операції», – попередив білоруський опозиціонер.

Він також повідомив, що за деякою інформацією, три бригади Сил спеціальних операцій білоруської армії – Мар’їногірська, Вітебська та Брестська – готуються до відправки в Україну, на територію Донбасу.

Мацкевич пояснив, що це, безумовно, буде участю білоруських військових в агресії проти України, хоча формально вони й не перетнуть сухопутний кордон України та Білорусі. За логікою Лукашенка, він у цьому випадку своїх слів не порушить, наголосив білоруський опозиціонер.

Раніше президент Білорусі заявив, що країна може налагодити виробництво штурмовиків Су-25. Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Путіним у Москві,

Нагадаємо, за рік російська пропаганда змінила свій вектор: якщо за тиждень до вторгнення Кремль та пропагандисти в істериці кричали про те, що Росія не збирається нападати на Україну, то зараз вони з ще більшим галасом намагаються заявити, що обов'язково переможуть в цій кривавій війні.

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко обстріл президент кордон репарації

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