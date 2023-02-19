Лукашенко планує нові формати участі у війні проти України – білоруський опозиціонер

Є загроза нарощування обстрілів України з території Білорусі, зокрема з систем С-300

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готується до нових форм участі у війні проти України, попри свою заяву воювати лише у разі прямої агресії проти Білорусі. Про це заявив білоруський опозиціонер, представник Координаційної ради демократичних сил Білорусі Валерій Мацкевич, інформує Freeдом.

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«Ми бачимо кілька нових форм участі або підготовки нових форм участі Лукашенка у війні, в агресії», – сказав Мацкевич.

На його думку, є загроза нарощування обстрілів України з території Білорусі, зокрема з систем С-300, та ознаки підготовки до наступальної повітряної операції.

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«Ми маємо інформацію про те, що може нарощуватись ракетний обстріл з території Білорусі, з полігонів «Зябровка» та Чорнобильської зони, ракетними комплексами С-300 та С-400. Є сигнал, що в Білорусі під час спільних льотно-тактичних навчань (із РФ) відпрацьовувалися завдання щодо подолання ППО та ударів по аеродромах противника. Питання: а який гіпотетично противник може бути у Лукашенка та Путіна? Очевидно, вони відпрацьовують не оборонні дії. Тобто є підготовка до наступальної повітряної операції», – попередив білоруський опозиціонер.

Він також повідомив, що за деякою інформацією, три бригади Сил спеціальних операцій білоруської армії – Мар’їногірська, Вітебська та Брестська – готуються до відправки в Україну, на територію Донбасу.

Мацкевич пояснив, що це, безумовно, буде участю білоруських військових в агресії проти України, хоча формально вони й не перетнуть сухопутний кордон України та Білорусі. За логікою Лукашенка, він у цьому випадку своїх слів не порушить, наголосив білоруський опозиціонер.

Раніше президент Білорусі заявив, що країна може налагодити виробництво штурмовиків Су-25. Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Путіним у Москві,

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Нагадаємо, за рік російська пропаганда змінила свій вектор: якщо за тиждень до вторгнення Кремль та пропагандисти в істериці кричали про те, що Росія не збирається нападати на Україну, то зараз вони з ще більшим галасом намагаються заявити, що обов'язково переможуть в цій кривавій війні.