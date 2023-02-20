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Лукашенко почав лякати білорусів «холодною війною» та ядерною загрозою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лукашенко почав лякати білорусів «холодною війною» та ядерною загрозою
Лукашенко переконаний, що його країна вичерпала ліміт революцій
фото:https://hromadske.ua

Лукашенко почав залякувати «холодною війною»

Сьогодні, 20 лютого, на засіданні Ради безпеки винесено проект оновленої Концепції національної безпеки Білорусі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його адаптовано під реалії сьогоднішнього дня, пише агенція Beltа.

Лукашенко почав залякувати, що в сучасне міжнародне обговорення повернулися елементи «холодної війни» – гонка озброєнь і нібито ядерний шантаж зі сторони лідерів окремих західних держав. Лукашенко проігнорував той факт, що ядерні погрози сьогодні надходять саме з боку російського агресора Володимира Путіна. 

Також Лукашенко вкотре почав говорить про нібито агресивний націоналізм та екстремізм в різних формах прояву.

«Піднімає голову ідеологію неофашизму. Не знижуються ризики поширення наркотиків, торгівлі людьми, нелегальної міграції, які також використовуються для досягнення політичних цілей. Тенденція до глобальної культурної уніфікації, зокрема під нетрадиційні явища, ставить під загрозу основу національного держави», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко попросив Путіна підтримати виробництво літаків Су-25 у Білорусі Президент республіки заявив, що країна може налагодити виробництво штурмовиків за допомоги Росії. 

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Теги: Олександр Лукашенко документи президент

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