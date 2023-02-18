Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль може захопити білоруські заводи для посилення армії РФ – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль може захопити білоруські заводи для посилення армії РФ – ISW
17 лютого Олександр Лукашенко зустрівся з Володимиром Путіним у Москві
фото з відкритих джерел

Путін прагне активізувати російський оборонно-промисловий комплекс для підтримки тривалої війни з Україною

Кремль має намір поглинути елементи оборонно-промислової бази Білорусі в рамках зусиль РФ із переозброєння російської армії для підтримки тривалої війни проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 17 лютого в Москві заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.

Також Лукашенко заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для російського КамАЗ (російський виробник важких вантажівок), і висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту.

Крім того, Лукашенко заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співробітництво в сфері оборони та безпеки, про які Білорусь і Росія домовилися «три місяці тому».

«Додаткові Су-25 і запчастини до вантажівок, швидше за все, не є критичним матеріалом для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи та переоснастити їх для виробництва критично важливої техніки, необхідної російській армії. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або обладнані для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш необхідної техніки. Раніше ISW оцінювало, що російські війська почали використовувати білоруські полігони та тренажери для навчання мобілізованих росіян, щоб компенсувати погіршений навчальний потенціал Росії. Схоже, що Кремль подібним чином включає елементи ОПБ Білорусі, щоб збільшити потужність російської оборони, оскільки Путін прагне активізувати російський оборонно-промисловий комплекс для підтримки тривалої війни з Україною», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль, ймовірно, включить елементи оборонно-промислової бази Білорусі до більших зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України.
  • Лукашенко підтвердив, що Білорусь реалізувала більше союзних інтеграційних програм, відзначаючи прогрес у десятирічній кампанії тиску Кремля з метою офіційного оформлення російсько-білоруської союзної держави.
  • Здобутки Кремля в Білорусі підкреслюють, що імперіалістичні амбіції Путіна виходять за межі України і що стримування російської загрози вимагає постійної уваги Заходу.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило імена чотирьох командувачів військовими округами, завершивши повну зміну початкового командування російської армії з початку вторгнення в Україну.
  • Фінансист «групи Вагнера» Євген Пригожин, схоже, проводить інформаційний контрнаступ на звичайну російську армію.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, в районі Донецька – Авдіївки та на заході Донецької області.
  • Активність російських та українських військових поблизу Нової Каховки Херсонської області вказує на те, що російські сили, ймовірно, розгорнуті на позиціях біля берега Дніпра.
  • Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська, ймовірно, зазнали до 200 тис. втрат з початку російського вторгнення в Україну.
  • Президент Росії Володимир Путін 17 лютого підписав низку законів про інтеграцію окупованих територій у російські правові, економічні та адміністративні структури.
Кремль може захопити білоруські заводи для посилення армії РФ – ISW фото 1
Читайте також: Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Теги: росія війна путін Олександр Лукашенко Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко та Путін зраділи, побачивши один одного
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Зеленський наголосив, що буде «великою помилкою» дозволити Росії використовувати Білорусь
Лукашенко заявив про готовність вступити у війну: Зеленський відповів
Вчора, 12:09
Олександр Лукашенко одночасно закликає до миру та каже, що готовий воювати проти українців
Деталі зустрічі із Путіним, дивна пропозиція Байдену. Лукашенко зробив кілька заяв
16 лютого, 14:16
Поразка Путіна близько? Лукашенко істерично звернувся до світу
Поразка Путіна близько? Лукашенко істерично звернувся до світу
16 лютого, 12:20
Чи почне Білорусь наступ на Україну? Лукашенко послав Путіну чіткий сигнал
Чи почне Білорусь наступ на Україну? Лукашенко послав Путіну чіткий сигнал
16 лютого, 11:10
Білорусь біля кордону з Україною збудує новий полігон
Білорусь біля кордону з Україною збудує новий полігон
12 лютого, 10:59

Політика

Гаубиці Caesar доставлять швидше запланованого – заява МЗС Франції
Гаубиці Caesar доставлять швидше запланованого – заява МЗС Франції
КНДР посипала погрозами на адресу США та Південної Кореї
КНДР посипала погрозами на адресу США та Південної Кореї
Кремль може захопити білоруські заводи для посилення армії РФ – ISW
Кремль може захопити білоруські заводи для посилення армії РФ – ISW
У ЗМІ «злили» текст промови Сунака. Що там про Україну?
У ЗМІ «злили» текст промови Сунака. Що там про Україну?
Якщо не Байден? ЄС знає, як допомагати Україні в умовах зміни влади у США
Якщо не Байден? ЄС знає, як допомагати Україні в умовах зміни влади у США
Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС
Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
20K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
19K
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
14K
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
7351
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
6731
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту