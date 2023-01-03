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«Маємо зірвати цей сценарій». Зеленський заявив, що Росія кине всі сили для нового наступу

Альона Боженко
glavcom.ua
«Маємо зірвати цей сценарій». Зеленський заявив, що Росія кине всі сили для нового наступу
Президент повідомив, що будь-яка спроба наступу росіян повинна провалитися
фото: Офіс президента

«Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста»

Президент Володимир Зеленський вважає, що керівництво РФ кине усі сили російських окупантів, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні і відкласти свою поразку. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Президент зазначив, що розпочав цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні – переговорів з союзниками.

«Щойно говорив з прем’єр-міністром Канади, і це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем’єр-міністр Нідерландів, Премʼєр-міністр Британії, Премʼєр-міністр Норвегії. І ось Джастін Трюдо», – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що такі розмови відбуваються саме зараз – напередодні нових мобілізаційних процесів, які готуються Росією.

«Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону», – наголосив він.

Зеленський не сумнівається, що путінський режим кине усе, що у нього залишилося, та всіх, кого зможе зібрати, «щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти свою поразку».

«Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 3 січня Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Присутні обговорили обстановку на фронті та імовірні кроки РФ найближчим часом.

Додамо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат. 

Теги: росія окупанти війна путінський режим Володимир Зеленський президент кордон

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