Міноборони повідомило, чи попередить українців про новий наступ РФ

Противник орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси

Україна готується до можливих нових атак росіян, але гарантувати попередження про новий масштабний наступ було б некоректно, оскільки противник ухвалює рішення в останній момент. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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На питання журналіста, чи можливі якісь попередження, що ворог буде наступати, наприклад з півночі, вона відповіла, що «в цій ситуації не коректно говорити про попередження».

«Тому, що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення в останні години й ті, хто його виконують, вони не знають за день до того як, де і які будуть виконувати рішення», – зазначила Маляр.

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Заступниця міністра пояснила, що противник орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси. «І ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території Білорусі відбувається рух особового складу та техніки. Він відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності», – зазначила Маляр.

Вона нагадала, що територія Білорусі постійно використовується росіянами для ведення війни. «Про те, що може бути більш інтенсивно використана Білорусь? Росія може використати все що завгодно, це війна. Тому всі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, але розуміти, що ми володіємо інформацією і максимально наскільки може бути держава готова», – підсумувала Маляр.

Триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.