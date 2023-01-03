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Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
Росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область
фото ілюстративне

Окупанти можуть одночасно піти з півночі або сходу

Росія не планує завершувати війну проти України. Вона буде намагатися проводити нові наступи на фронті. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Мінобороин Андрій Черняк.

«За оцінками воєнної розвідки України, росіяни й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують», – заявив Черняк. 

У розвідці розглядають можливість того, що окупанти можуть одночасно піти з півночі або сходу. Крім того, росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на думку Черняка, їм не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

«За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове», – підсумував представник розвідки.

Раніше Міноборони повідомило, чи попередить українців про новий наступ РФ.

До слова, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

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Теги: війна росія окупанти Україна розвідка

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