Передача Україні наступального озброєння і нових ракет для Himars пришвидчать деокупацію територій

Останній пакет військово-технічної допомоги США Україні кардинально різниться від попередніх

Передумовою для остаточної перемоги над Росією вже 2023 року, про реальність чого заявляє низка експертів і президент України, стане нарощування військово-технічної допомоги нам з боку НАТО. На це було спрямовано нещодавні розширені інтерв'ю президента Володимира Зеленського та головкома ЗСУ Валерія Залужного британському The Economist. І не випадково вони з'явилися перед візитом Зеленського до США.

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Основою акцент робився на те, що без допомоги партнерів, країн демократичного табору – фінансової, військово-технічної – Україна зіткнеться з певними труднощами. І Залужний, і Зеленський наголошували: у нас є кому воювати, але – дайте чим.

На думку генерала Сирського, артилерія відіграє вирішальну роль у цій війні. Тому насправді все залежить від кількості припасів, і це в багатьох випадках визначає успіх битви.

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І коли ми отримаємо достатню кількість – то точно переможемо. Набагато швидше, аніж думає дехто.

Відповідно, розширений характер військово-технічної допомоги, насамперед, передача ЗСУ наступальних, а не лише оборонних, видів озброєння дозволить Україні матеріалізувати оперативну й тактичну перевагу, які були на кінець 2022 року. І проводити успішні операції з подальшої деокупації нашої території.

Безумовно, нам потрібні й засоби ППО та ПРО, які зведуть до мінімуму ракетний терор з боку рф (як можливий чинник військово-політичного тиску та примусу до підписання т.зв. «мирних угод» на російських умовах) і захистять енергосистему й економіку України від негативних впливів.

6 грудня 2022 року Конгрес США надав принципову згоду на придбання Пентагоном 864 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру, понад 12 тисяч снарядів Excalibur з GPS-наведенням і 106 тисяч ракет GMLRS з GPS-наведенням для Himars.

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Останній пакет військово-технічної допомоги США Україні кардинально різниться від попередніх не лише появою в ньому батареї ЗРК MIM-104 Patriot, а й тим, що нам масово передають засоби ураження.

Йдеться про високоточні снаряди 155-мм, боєприпаси до РСЗВ «Град» і Himars, 125-мм танкові снаряди, мінометні боєприпаси, 122-мм артилерійські снаряди. Про те, у чому ми відчували гострий дефіцит. Це фактично наступальні види озброєнь.

Якщо партнери продовжать у тому ж дусі і нам нарешті дадуть танки і літаки, то ЗСУ реалізують плани Генштабу з деокупації. І заява Залужного, що ГШ готує російським загарбникам кілька неприємних «сюрпризів», втілиться в життя.

«Головне – не боятися цього ворога, – заявив генерал Залужний. – З ним можна боротися, з ним треба боротися сьогодні, тут і зараз. І в жодному разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми».

У свою чергу президент України Зеленський наполягає на тому, що єдиний спосіб завершити війну – це повне виведення окупаційних військ як із територій, захоплених цього року, так і з окупованих з 2014-го.