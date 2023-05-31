Макрон озвучив свій варіант гарантій безпеки для України

«Україна має отримати модель безпеки, яка була б десь посередині між ізраїльською моделлю та членством у НАТО»

Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників надати Україні «відчутні та надійні» гарантії безпеки. Таку заяву він зробив під час візиту до Братислави, передає Barrons.

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Макрон вважає, що Україна має отримати модель безпеки, яка була б «десь посередині» між ізраїльською моделлю та членством у НАТО.

«Різні члени НАТО можуть надати ці гарантії вже зараз, поки Україна чекає на приєднання до Альянсу. Ми маємо вибудувати щось між гарантіями, які надані Ізраїлю, та повноцінним членством», – сказав Макрон.

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Президент Франції також закликав західні країни надати Україні більше озброєння, щоб допомогти ЗСУ «провести ефективний контрнаступ» проти російських військ.

«Потрібно активізувати наші зусилля, тому що те, що відбудеться у найближчі кілька місяців, дає шанс на міцний мир», – наголосив політик.

Нагадаємо, триває 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.