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Макрон озвучив свій варіант гарантій безпеки для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Макрон озвучив свій варіант гарантій безпеки для України
Еммануель Макрон закликав західні країни надати Україні більше озброєння
фото з відкритих джерел

«Україна має отримати модель безпеки, яка була б десь посередині між ізраїльською моделлю та членством у НАТО»

Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників надати Україні «відчутні та надійні» гарантії безпеки. Таку заяву він зробив під час візиту до Братислави, передає Barrons.

Макрон вважає, що Україна має отримати модель безпеки, яка була б «десь посередині» між ізраїльською моделлю та членством у НАТО.

«Різні члени НАТО можуть надати ці гарантії вже зараз, поки Україна чекає на приєднання до Альянсу. Ми маємо вибудувати щось між гарантіями, які надані Ізраїлю, та повноцінним членством», – сказав Макрон.

Президент Франції також закликав західні країни надати Україні більше озброєння, щоб допомогти ЗСУ «провести ефективний контрнаступ» проти російських військ.

«Потрібно активізувати наші зусилля, тому що те, що відбудеться у найближчі кілька місяців, дає шанс на міцний мир», – наголосив політик.

Нагадаємо, триває 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Теги: війна Франція Україна Еммануель Макрон

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