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Зеленський зустрівся в Японії з Еммануелем Макроном: емоційні обійми політиків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський зустрівся в Японії з Еммануелем Макроном: емоційні обійми політиків
Поліики тепло привітали один одного
фото: Офіс президента

Президент подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Про це інформує офіс Президента.

Глава держави подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.

Президент України наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн.

Зустріч Зеленського і Макрона в Японії
Зустріч Зеленського і Макрона в Японії
фото: Офіс президента

Він поінформував президента Франції про свій продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав.

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за початок виконання домовленостей, досягнутих у межах його візиту до Франції, який відбувся 13 травня, та за продовження оборонної співпраці.

Раніше у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Також у межах робочого візиту до Японії, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічей йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни.

Раніше стало відомо, Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом. 

 

Теги: саміт Володимир Зеленський президент Офіс президента

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