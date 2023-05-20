Зеленський зустрівся в Японії з Еммануелем Макроном: емоційні обійми політиків

Поліики тепло привітали один одного

Президент подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Про це інформує офіс Президента.

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Глава держави подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

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Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.

Президент України наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн.

Зустріч Зеленського і Макрона в Японії фото: Офіс президента

Він поінформував президента Франції про свій продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав.

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за початок виконання домовленостей, досягнутих у межах його візиту до Франції, який відбувся 13 травня, та за продовження оборонної співпраці.

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Раніше у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Також у межах робочого візиту до Японії, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічей йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни.

Раніше стало відомо, Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.