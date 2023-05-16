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Макрон натякнув на постачання Україні далекобійних ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон натякнув на постачання Україні далекобійних ракет
Макрон повідомив, що Франція навчатиме українських пілотів, але мови про постачання винищувачів поки що немає
фото з відкритих джерел

Франція відправить Україні ракети для захисту

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про постачання Україні ракет, дальність яких дозволяє чинити опір. Про це Макрон сказав в інтерв'ю телеканалу телеканалу TF1, пише  Le Figaro.

«Ми не воюємо з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському агресорові. Це означає, що ми не поставляємо зброю, яка б дозволила дістати до російської території або атакувати Росію. І ми також не послаблюємо здатність Франції захищатись», – заявив Макрона. 

Він нагадав, що Франція поставила Україні боєприпаси, бронетехніку та САУ Caesar. Крім того, сказав Макрон, Франція «збирається відправити інші боєприпаси та ракети, які мають дальність дії, що дозволяє Україні чинити опір».

Макрон також повідомив, що Франція навчатиме українських пілотів, але мови про постачання винищувачів поки що немає.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.

Читайте також: Ракети Storm Shadow. Як нова зброя допоможе Україні та чому росіяни налякані
Теги: Франція боєприпаси Еммануель Макрон ракета контрнаступ

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