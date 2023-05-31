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Наступ на Мар’їнку та успішна робота авіації ЗСУ: як пройшов день на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступ на Мар’їнку та успішна робота авіації ЗСУ: як пройшов день на фронті
Авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою

Триває 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Нашими захисниками було знищено два ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Теги: ЗСУ окупанти війна

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