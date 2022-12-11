Медведєв поскаржився, як складно Росії та перерахував місця, де ховаються її вороги

Медведєв заявив, що Росія не збирається зупинятися і пригрозив світу важким озброєння

Заступнику голови Ради безпеки країни-агресорки Дмитру Медведєву всюди вважаються вороги Росії, тож він поскаржився, що росіянам зараз складніше, ніж українцям, яких вони обстрілюють і знищують.

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«Нам набагато складніше – наш ворог окопався не лише у Київській губернії нашої рідної Малоросії. Він у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії і в низці інших місць, що присягнули сучасним нацистам», – написав Медведєв у Твіттер.

Заступник голови Радбезу вкотре продемонстрував, що Росія не збирається зупинятися і пригрозив світу важким озброєнням. «Ми нарощуємо виробництво найпотужніших засобів ураження. Включаючи ті, що ґрунтуються на нових принципах», – написав Медведєв.

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Нагадаємо, Банкова поставила на місце Медведєва після його закидів про Ялту.

Триває 291 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.