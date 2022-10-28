Російська атака на українську енергосистему: Банкова жорстко поставила Медведєва на місце

Подоляк: «Офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити?»

Заступник голови Радбезу країни-агоресорки Дмитро Медвєдєв заявив, що, для того, аби російські окупанти перестали наносити удари по українській енергосистемі, офіційний Київ повинен виконати вимоги Кремля. Про це Медвєдєв написав у Телеграм.

«Шлях до стабільності енергопостачання інший. Слід визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО та її результати, відображені у нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться», – написав російський політик.

Реакція українських офіційних осіб не змусила себе довго чекати. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що заява Медведєва де-факто означає – Росія зізналася на державному рівні в тероризмі.

«Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити Україну енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?», – написав Подоляк.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко раніше повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, за його словами, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу.