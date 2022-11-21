«Гаманець Медведєва» судиться із Зеленським через санкції

Україна внесла Ігоря Юсуфова в санкційний список у розпал повномасштабної війни Росії проти України

Колишній міністр енергетики Росії, а нині бізнесмен Ігор Юсуфов подав судовий позов проти українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Росіянин добивається скасування указу Зеленського «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 19 жовтня 2022 року.

дані держпорталу «Судова влада України»

Згідно з цим документом, до ексміністра Росії застосовано 13 видів санкцій. Серед них блокування активів; повне припинення торговельних операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі у приватизації, оренді державного майна; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Термін дії вказаних санкцій – 10 років.

За відомостями держпорталу «Судова влада України», 21 листопада Верховний суд провів жеребкування і призначив склад суду з розгляду позовної заяви росіянина. Головуючою у справі обрано Олену Губську.

Додамо, що, за даними НАЗК, Ігор Юсуфов десять років входив до ради директорів «Газпрому». Зараз він володіє енергетичною корпорацією, яка інвестує у нафтогазові, гірничодобувні та інфраструктурні компанії, тобто здійснює комерційну діяльність у галузях економіки, які забезпечують високу дохідну частину бюджету РФ, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни.

Крім цього, ексміністр Росії має тісні зв'язки з режимом, який підготував і веде, всупереч статутним документам Організації Об'єднаних Націй, загарбницьку війну проти України, в рамках якої вчиняються злочини проти людяності і відбувається геноцид українського народу.

Ряд російських ЗМІ називають Ігоря Юсуфова «гаманцем» експрезидента Росії, а нині заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Зокрема, зазначено, що розкішна яхта «Вселенная» вартістю $100 млн, записана на Юсуфова, але фактично нею користується сім’я Дмитра Медведєва. На судні, стверджує proekt.media, у колишнього російського президента та прем’єра є кабінет та спецзв’язок, а у територіальних водах РФ його часто супроводжують кораблі ВМФ.

Між іншим, російські журналісти писали, що у 2020 році на яхті разом відпочивали син Медведєва Ілля Медведєв та Максим Юсуфов, син ексміністра енергетики Ігоря Юсуфова.

Раніше Юсуфов намагався спростовувати близьке знайомство з Медведєвим, говорив, що бізнесових відносин із ним не має, «ніколи жодних комерційних питань» вони не обговорювали.