Схоже, в думках Медведєва не просто хаос, а цілковитий вінегрет

«Економічна аналітика» в Росії має вигляд набору слів з незрозумілими паралелями та сексуальним підтекстом

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав вкрай дивний пост у своєму Telegram. У дописі соратник Путіна хотів похвалитися, буцімто розуміється на економічних зв'язках США та ЄС, однак вийшло як завжди. Адже рашист вибрав незрозумілі паралелі, тож що саме хотів сказати – лишилося загадкою.

«Альфа-самець Піндостан, незважаючи на всі свої клятви у вірності, любові до труни та глумливі обіцянки всі доходи приносити виключно «в сім'ю», виявляється, нахабно брехав своїй осоромленій Європі. Ділитись прибутком він і не думає. Навпаки, на думку свого партнера демонстративно кладе відомо, що, щоправда, під соусом гарних, але порожніх політичних висловлювань», – спробував бути оригінальним Медведєв.

Мовляв, чим далі, тим активніше США створюють умови для швидкої інтеграції до своєї економіки провідних європейських компаній. Система субсидій і податкових пільг спонукає їх ставати інвесторами в Новому Світі, забувши про інтереси Європи, вважає експрезидент країни-терористки.

А Європа, мовляв, ввела санкції, які, ймовірно, «завдають їй солодкого болю». Відтак Меєведєв заявив: США «обійшлися з Європою як із вуличною дівкою».

Нагадаємо, соратник Путіна хоче повернути смертну кару, щоб вбивати неугодних росіян.